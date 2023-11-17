وظائف جديدة بمديرية العمل بالقليوبية.. رواتب تصل إلى 4500 جنيه

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 56 وظيفة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، متوفرة في مدرسة خاصة وشركتين في القطاع الخاص، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

تستعرض«الوطن» وظائف مديرية العمل بالقليوبية والرواتب الخاصة بها والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

وظائف مديرية العمل بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن للوظائف المتاحة بها نسبة لذوى القدرات الخاصة «ذوي الهمم» لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، مشيرا إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه وتصل إلى 4500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

توفير وظائف جديدة بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية لـ«الوطن» أن مديرية العمل أعلنت اليوم توفير وظائف جديدة بالقليوبية بإجمالي 56 وظيفة جديدة في مدرسة خاصة وشركتين كالتالي:

- 25 مدرس في مدرسة أبو سعدة (منارة) الخاصة، والراتب حسب المقابلة.

- 25 وظيفة في شركة مصر لمواد التعبئة بالجبل الأصفر برواتب تبدأ من 3200 جنيه.

- 6 وظائف في شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة مدخل مدينة قها طريق إسكندرية الزراعي.

بمرتبات تبدأ من 3000 جنيه وحتى 4500 جنيه، وبخبرة وبدون، ومؤهل وبدون، وتناسب جميع التخصصات والمؤهلات.

وأشار المحافظ إلى أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه التوجه إلى:

- وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

- المديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات.

- مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا

وأضاف أن الوظائف تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لرعاية وتدريب وتشغيل الشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تستقبل مديرية العمل بالمحافظة طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.