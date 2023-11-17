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وظائف جديدة في القاهرة الكبرى.. رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

كتب:

حسن صالح
05:42 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
وظائف أرشيفية

وظائف أرشيفية

أعلنت منصة توظيف مصر ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فتح باب القبول لوظائف جديدة بإحدى الشركات الكبرى في الحلويات والصناعات الغذائية للراغبين ممن ينطبق عليهم الشروط من أبناء محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية.

تخصصات وظائف توظيف مصر

وأوضح بيان مبادرة توظيف مصر توافر عدد من الوظائف في الشركات الكبرى للحلويات والصناعات الغذائية «ايتوال» عبر منصة توظيف مصر كالتالي: 

- مدير فرع حلواني ومطاعم

- مشرف فرع

- مساعد مدير

- عضو فريق

- باريستا

- ويتر

- مساعد شيف سخن

أماكن وظائف توظيف مصر 

أوضح بيان مبادرة توظيف مصر، أن أماكن العمل في محافظات القاهرة الكبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أن متطلبات الوظائف كالتالي: 

- مؤهل عال وفوق متوسط ومتوسط خريجين فقط.

- أقصى حد للسن 40 سنة.

- موقف واضح من التنجيد.

المميزات والحقوق

أوضح البيان أن مميزات وحقوق الوظائف كالتالي: 

- الراتب يبدأ من 3600 إلى 10000 جنيه.

- حوافز.

- زيادات سنوية.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- يوم إجازة أسبوعيا.

تأمينات طبية واجتماعية

أشار البيان إلى أنه للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنا

وأنه للاستفسار التليفوني كالتالي:

واتس آب ت: 01126555312 / 01100701203 / 01155000014

وأوضح البيان أنه لمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي من هنا.

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بقلم حسن صالح