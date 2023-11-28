حملات مكثفة لرفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد الطرق في مركز بيلا

نفذت الوحد المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، بجانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع كفاءة النظافة والتجميل في مدينة بيلا

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، خروج معدات النظافة والعمال وتوزيعهم بكل شوارع وأحياء المدينة، وتم متابعة رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وكذا تمهيد ورفع تراكمات القمامة والأتربة أمام مداخل المدينة، ومسح للطرق الرئيسية وتمهيد والمداخل والمخارج بنطاق المدينة.

كما تابع «ساطور»، حملات رفع كافة الإشغالات لجميع شوارع مدينة بيلا، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب مراجعة الإنارة العامة بشوارع وأحياء والمدينة وعدد من القرى بنطاق مركز بيلا، بالإضافة إلي رفع كفاءة المنتزهات المنتشرة بالمدينة من خلال تهذيب وقص الأشجار ورفع المخلفات الناتجة أولًا بأول.

صيانة ودعم كشافات الإنارة بعدد من القرى

وفي قري مركز بيلا، قام «ساطور»، بمتابعة أعمال تحسين النظافة والإنارة، وتمهيد وتسوية الطرق الدورية، بإشراف رؤساء القري، حيث يتم تجميع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بنطاق كل وحدة وتوابعها وإعادة تحميلها في معدات الوحدات المحلية ونقلها إلى المقلب الوسيطة، وإرسالها إلى مقلب القمامة العمومي بالمدينة، بالإضافة إلى القيام بأعمال صيانة وتدعيم كشافات الإنارة بعدد من القري، فضلًا عن مسح وتمهيد بعض الطرق العامة بنطاق قري المركز، والمرور علي المنشآت الحكومية لمتابعة سير العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.