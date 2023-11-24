حملات نظافة مكبرة في قرى بيلا بكفر الشيخ

نشر قطاع النظافة بمجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، معدات الحملة الميكانيكية في الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، لرفع مستوى كفاءة النظافة بالقطاعات، وبمشاركة مشرفين وعمال قطاع النظافة بمجلس المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

رفع أطنان القمامة والمخلفات والأتربة

وقام قطاع النظافة بمدينة بيلا، بتنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال رفع تراكمات القمامة، وتفريغ الحاويات من الأحياء والشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن رفع العشرات من أطنان القمامة والمخلفات والأتربة، وتسوية الشوارع باستخدام معدات مجلس المدينة ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق

وفي قرى مركز بيلا، نظمت الوحدات المحلية، حملات مكبرة للنظافة بشوارع القرى، حيث تم رفع وإزالة كافة المخلفات والمواد الصلبة من نقاط التجميع، باستخدام معدات الوحدة المحلية، في إطار النهوض بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الطرق بالقرى.