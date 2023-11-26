رئيس مركز بيلا بكفر الشيخ يتابع حملات التجميل والنظافة والإنارة بالمدينة

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات تجميل وتهذيب الأشجار بشوارع وميادين وطرق مركز بيلا، بالتزامن مع الحملات الدورية للنظافة والإنارة ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل وتقليم الأشجار، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والميادين.

رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بجميع القطاعات والشوارع الرئيسية بالمدينة

ونفذ جهاز النظافة بمدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية، والتي تضمنت رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بجميع القطاعات والشوارع الرئيسية بالمدينة، ورفع كميات كبيرة من القمامة، ونقلها للمقلب العمومي، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة مشرفين وعمال جهاز النظافة بالمدينة.

كما نظمت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، أعمال قص وتهذيب الأشجار المنتشرة بالأحياء والشوارع والمتنزهات، حيث تم تقليم الأشجار ونزع الهيش، وجري رفع وتنظيف وكنس ناتج القص والتقليم، وجارٍ استكمال الأعمال ببقية متنزهات المدينة غداً الاثنين، وذلك ضمن خطة مركز ومدينة بيلا في تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة

وأجري قسم الإنارة بمجلس مدينة ببلا، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى ونجوع المركز.

كما نفذت الوحدات المحلية القروية بقرى المركز عدداً من الحملات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الحملات تكثيف حملات النظافة اليومية بشوارع وتوابع القري، وجري رفع جميع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القري والتوابع التابعة لها ونقلها للمقالب الوسيطة، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.