استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد لصرف المنح الاستثنائية

أعلنت وزارة العمل عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة، بمحافظة الوادي الجديد بواسطة مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر، وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة؛ لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد؛ لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

أوضحت الوزارة، في بيان، أنّ تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات، وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

حصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومي

وأكّد أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أنّ المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومي المميكن بالعاصمة الإدارية، ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل؛ لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.