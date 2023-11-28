نائب محافظ القاهرة تتفقد لجان انتخابات الرئاسة وتشدد على جاهزيتها

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عددًا من لجان انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، للوقوف على استعدادات هذه اللجان ومدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

وخلال الجولة، أكدت نائب المحافظ ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للجان، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، ورفع كفاءة أرصفة المداخل والمخارج وتركيب الانترلوك، وتوفير مظلات ومبردات مياه، ومراجعة وسائل الإطفاء.

كما شددّت نائب المحافظ على رفع جميع الإشغالات والمخالفات التي تعوق الوصول للجان، ورفع كفاءة الإنارة، واستمرار الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة باللجان.

توفير مقاعد ومظلات في لجان الانتخابات

ووجهّت نائب المحافظ بتوفير مقاعد ومظلات بلجان الانتخابات، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، للعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة تحرص على توفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخروج الانتخابات الرئاسية في أحسن صورة.