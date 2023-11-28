هل مات ديريك شوفين في السجن بعد 4 سنوات من مقتل جورج فلويد؟

منذ يوم الجمعة الماضي، انتشرت في وسائل الإعلام الأمريكية، خبرا مفاده أن الضابط السابق، المدان في قضية مقتل الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، الذي أدى مقتله في 25 مايو 2020، إلى إثارة احتجاجات وأعمال شغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعدد من الدول، كما ظهرت حركة كبيرة مناهضة للعنصرية «حياة السود مهمة»، إصابة ديريك شوفين الضابط السابق بشرطة مدينة مينيابوليس على يد نزيل آخر في أحد السجون.

وتعرض ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك شوفين، البالغ من العمر 47 عاما، المدان بتهمة قتل فلويد، المحكوم عليه بالسجن لمدة 22.5 سنة، للطعن على يد نزيل آخر في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في توكسون بأريزونا الواقعة جنوب غرب البلاد، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

من جانبها، قالت عائلة ديريك شوفين، المدان بقتل جورج فلويد، إنها لا تعلم شيئا عن ملابسات الهجوم عليه في السجن وحالته الحالية، وفقا لما ذكره موقع «تي إم زد» الأمريكي.

محام: سندرس خيارات قانونية إذا لم نحصل على إجابات حول شوفين

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام، إلى إصابة ضابط الشرطة السابق السابق ديريك شوفين، بجروح خطيرة، موضحة أن موظفي السجن، قدموا له الإسعافات الأولية وأرسلوه إلى المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن الشرطي الأمريكي السابق ديريك شوفين، كان محتجزا مع نحو 400 سجين آخر، في سجن اتحادي في توكسون.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية، رفضت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، استئنافا قدم ديريك شوفين

ونقل موقع «تي إم زد» الأمريكي، عن أحد المحامين، قوله إن أحباء شوفين، لا يعلمون سبب إصابته في السجن، فضلاً عن حالته الحالية، وهم غاضبون بشأن الأمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال المحامي جريجوري إم إريكسون، الذي يمثل شوفين، إن عائلة ديريك شوفين، لا تزال تعرف شيئًا على الإطلاق عن حالة الطعن بما في ذلك كيف حدث ذلك ومن فعل ذلك، مضيفا أنه وعائلة ضابط الشرطة السابق، سيدرسون خياراتهم القانونية إذا لم يحصلوا على المزيد من الإجابات قريبًا.

اتصال أحد مسؤولي السجن بوالد ديريك شوفين

وكان المدعي العام في مينيسوتا، بريان إيفانز، توقع أمس الأول الأحد، بقاء ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المدان بقتل الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على قيد الحياة بعد تعرضه للطعن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأشار «تي إم زد»، إلى اتصال أحد مسؤولي السجن بوالد شوفين، لإخباره من أنه في حالة مستقرة، فيما حاول المحامي، الاتصال بمسؤولي السجن، 8 مرات دون جدوى.

وكان القضاء الأمريكي، أدان في إبريل من العام قبل الماضي 2021، ضابط شرطة مدينة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين بتهم القتل غير العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة، وحكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة ونصف، وبعد إقراره بالذنب في حرمان الأمريكي فلويد من حقوقه المدنية، حكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا.

وفي 25 مايو 2020، شهدت الولايات المتحدة، حادث مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد ضابط شرطة مدينة مينيابوليس السابق شوفين، على إثر جثو الضابط السابق على رقبة القتيل وهو مكبل اليدين لأكثر من 9 دقائق، فيما أثار الحادث احتجاجات وأعمال شغب حاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.