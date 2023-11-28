محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة الملفات التعليمية

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

بحث سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة

وفي بداية الجلسة، رحّب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمحافظ لحضوره اجتماع المجلس، لبحث سُبل التعاون المشترك، والاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، مقدما خالص الشكر والتقدير له حرصا على الحضور، وتبنيه قضايا الجامعة، والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، وسط علماء جامعة كفر الشيخ، للتعاون في جميع المجالات، لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع، مؤكدا دعمه الكامل للجامعة، لافتا إلى أنها شريك أساسي في نجاح المشروعات القومية التي تُقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

تأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين

وأوصى المحافظ، بتأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محليا وعربيا ودوليا، كونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم، ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، وسُبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مشددا على أنّ إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة أهالي المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.