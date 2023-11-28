إزالة 431 طن قمامة ومخلفات بناء في حملة مكبرة بالإسماعيلية 

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة خلال الساعات القليلة الماضية، نجحت في إزالة 431 طنا من القمامة ومخلفات البناء، ضمن الحملات المستمرة لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن إدارة تحسين البيئة في مركز ومدينة فايد، نجحت في رفع 192 طن من القمامة بمدينة فايد وقرى هويس سرابيوم، وكسفريت، وفنارة، وأبوسلطان، وسرابيوم.

وأوضح البيان، أن مركز فايد عمل على صيانة عدد من كشافات الإنارة، وشد أسلاك الكهرباء، وصيانة خلايا كهربائية في عدد من المناطق، ضمن الحملات اليومية المستمرة.

رفع 128 طنا في مدينة الإسماعيلية

وفي حي أول الإسماعيلية، نجحت حملة مكبرة في رفع 128 طنا من صناديق القمامة والمخلفات ونواتج قص الأشجار، وكنس ورفع الأتربة بمناطق الجامعة القديمة وحي «الأسرة، والإسراء» والمحطة الجديدة، وشارع محمد علي وطريق البلاجات، وحي الإفرنج.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في رفع 58 طنا من القمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، وجرى رفع 53 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى المحسمة القديمة، و30 يونيو وقرية الوادي الأخضر وأم عزام، ضمن النشاط اليومي للوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة.