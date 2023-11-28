بدء مؤتمر دعم السيسي في انتخابات الرئاسة بالمنوفية بحضور آلاف المواطنين

انطلق قبل قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن في مدينة السادات، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب في المنوفية، وممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة.

آلاف يشاركون في مؤتمر دعم السيسي بالسادات

ويشارك الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة المنوفية، في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة السادات، حيث تجمعوا من كل المراكز والمدن لإعلان تأييدهم وحبهم للسيسي، حاملين الصور واللافتات وأعلام مصر.

طايل: الشعب المصري يقف خلف قيادته بكل قوة

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأكد فخري طايل عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته بكل قوة، ويدعمه في كل قراراته مؤكداً أن موقف السيسي من الحرب علي غزة واضح جدا خاصة فيما يتعلق برفض التهجير.

وكان حزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، نظم مؤتمراً جماهيرياً كبيرا بحضور الآلاف من المواطنين، في مدينة شبين الكوم، الأسبوع الماضي، لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة، بمشاركة كبيرة من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.