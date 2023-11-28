طباعة البطاقات وتجهيز مقار انتخابات الرئاسة.. آخر استعدادات الاقتراع بالخارج

تفصلنا 48 ساعة على بدء ماراثون انتخابات الرئاسة لتصويت المصريين في الخارج، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لجاهزية المقار الانتخابية في الخارج من بعثات وقنصليات بالخارج، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024، ونرصد لكم في السطور التالية آخر تجهيزات الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراءات الاقتراع بالخارج.

طباعة بطاقات الاقتراع

طبعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، عقب انتهاء مرحلة الإجراءات المتعلقة بسحب طلب الترشح في الانتخابات الرئاسة أو التنازلات وذلك ضمن التجهيزات اللوجستية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

الهيئة جهزت المقرات الانتخابية

كما تأكّدت الهيئة من جاهزية المقار الانتخابية في الخارج من بعثات وقنصليات في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، وتمّ تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024.

التشغيل التجريبي لأجهزة متابعة الانتخابات

وأكّدت الهيئة على إجراء عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنَّ فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كل أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عقدوا عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.