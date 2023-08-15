اتهام «ترامب» و 18 آخرين بالتلاعب في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أصدرت هيئة محلفين كبرى مقرها أتلانتا، لوائح اتهام في حق الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعه 18 آخرين في ولاية جورجيا الأمريكية، بتهم رسمية تتعلق بجهودهم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

لائحة الاتهام تستهدف جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات

وتتضمن لائحة الاتهام واسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 شخصًا مشاركًا، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق وعدد من المحامين المتحالفين مع ترامب.

وتم توجيه 41 تهمة ضد 19 متهمًا في لائحة الاتهام المؤلفة من 98 صفحة، من بينها الابتزاز، بالإضافة إلى أن ضابط عام حث على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.

تعرف على قائمة المتهمين

فيما يلي قائمة المتهمين التسعة عشر في قضية جورجيا، وفقًا للائحة الاتهام:

1. دونالد ترامب: الرئيس الأمريكي السابق.

2. مارك ميدوز: كبير موظفي البيت الأبيض.

3. جيفري كلارك: مسئول كبير في وزارة العدل.

4. رودي جولياني: محامي ترامب.

5. جون ايستمان: محامي ترامب.

6. جينا إليس: محامية حملة ترامب

7. راي سميث: محامي حملة ترامب.

8. سيدني بأول: محامية حملة ترامب.

9. مايك رومان: مسئول حملة ترامب.

10. كينيث شيسبرو: محامي مؤيد لترامب.

11. روبرت تشيلي: المحامي الذي روج لمزاعم التزوير.

12. ديفيد شيفر: مسئول في الحزب الجمهوري وناخب مزيف.

13. شون ستل: ناخب مزيف من الحزب الجمهوري.

14. ستيفن لي: قس متورط في تخويف الموظفين المشرفين على الانتخابات.

15. هاريسون فلويد: زعيم جماعة أصوات السود لترامب.

16. تريفيان كوتي: مسئولة دعاية مرتبطة بترهيب موظفي الانتخابات.

17. كاثي لاثام: ناخبة مزيفة من الحزب الجمهوري، مرتبطة بانتهاكات في مقاطعة كوفي.

18. سكوت هول: متورط في انتهاك نظام الانتخابات في مقاطعة كوفي.

19. ميستي هامبتون: مشرف انتخابات في مقاطعة كوفي مرتبط بانتهاكات.