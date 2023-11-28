وزير السياحة: نستهدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول 2028

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين لمصر، موضحا أن الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية، ما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.

ولفت خلال كلمته بمنتدى «الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي» والذي تنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم بأحد فنادق القاهرة، إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الـ3 للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف وصول عدد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

الاستثمار السياحي في بناء الفنادق والمنتجعات والمدن

ومن جهتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار السياحي يعد أحد أهم نماذج الاستثمار حيث يدخل فيه عنصرا الاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في الموارد، وذلك بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع ودعم كافة الأعمال التي تدخل في هذا المجال.

ولفتت إلى أن أوجه الاستثمار السياحي تتمثل في بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة وتطوير مشاريع البنية التحتية كخدمات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حد سواء.

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