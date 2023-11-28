ما هي قواعد تصويت ذوي الهمم في انتخابات الرئاسة؟.. «الهيئة الوطنية» تجيب

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الاستعدادات الخاصة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج والمحدد لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، ومن بين هذه التجهيزات المقار والتجهيزات اللوجستية الأخرى، ونرصد لكم في النقاط التالية كيف تسير عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الهمم.

كيف يصوت ذوي الهمم؟

وأوضحت الهيئة في وقت سابق، أنَّه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات.

وتجرى العملية الانتخابية في خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدَر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأنها وهو القرار رقم 27 لسنة 2023 والخاص بتحديد مقراتها وعناوينها.

أحقية كل مواطن بالخارج في التصويت

كما أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.