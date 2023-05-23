مبادرة المشروعات الخضراء: المرحلة الثانية تشارك في قمة المناخ cop 28 بدبي

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ المرحلة الثانية من المبادرة تشارك ضمن المشروعات الفائزة في قمة المناخ cop 28، المقرر انعقادها في دبي، موضحا أنها تتضمن 6 فئات مختلفة، منها المرأة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بها.

وأشار إلى أنه في النسخة الماضية من قمة المناخ، التي كانت على أرض مصر بشرم الشيخ، شاركت المبادرة بـ1000 مشروع خاص بالمرأة.

كيفية التقديم للمشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء

وأضاف المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في حديثه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التقديم للمشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء الفائزة بقمة المناخ المقبلة، سيكون إلكتروني، ولا توجد أي أوراق او إلزام للمواطنين بالذهاب إلى بعض المقار الحكومية.

وأوضح السفير هشام بدر، أنه في العام الماضي شارك أكثر من 6300 مشروع، وجرى اختيار 162 مشروعا كرمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجرة عرضها على المستثمرين والأمم المتحدة.

البنك الأوروبي لإعادة التعمير تبنى 6 مشروعات

ولفت «بدر» إلى أنه جرى اختيار 18 مشروعا، حصلو على جوائز مالية، وجرى تكريمهم على المستوى الوطني، وتمت دعوتهم إلى المشاركة في cop 27؛ إذ استعرضوا مشروعاتهم في شرم الشيخ، وحصلت على تطوير وكتابة فنية، كما أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير تبنى 6 مشروعات، والبنك الدولي يعمل مع مشروعين والفاو يعمل مع مشروعين، كما أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تعمل مع الـ3 مشروعات الخاصة بالمرأة، وبالتالي فإن المشروعات الفائزة تُرجمت إلى أعمال، وبعضها بدأت من 4 ملايين دولار، وأصبحت قيمتها 60 مليون دولار.