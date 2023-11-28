محافظ مطروح: منتجات تمور سيوة تنافس في معرض أبوظبي الدولي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشاركة مصنع تمور شالي سيوة، في المعرض الدولي التاسع للتمور بمدينة أبو ظبى في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر بمشاركة 93 عارض من 19 دولة.

تمور سيوة تنافس في الأسواق الخارجية

وقال محافظ مطروح، إنّ المشاركات في المعارض الدولية مثل معرض أبوظبي تعد فرصة جيدة لتسويق منتجات التمور، وخاصة أن تمور سيوة أصبحت تنافس وبقوة في الأسواق الخارجية وتشهد إقبالًا كبيرًا، وذلك نظرا لتميزها وما تشتهر به من جودة وشهرة عالمية.

زراعة وإنتاج التمور في سيوة

وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام من جميع الجهات المعنية بالنهوض بزراعة نخيل التمر، بمختلف أنواعه لإنتاج أنواع التمور المتميزة، وتقديم مساعدات فنية من خلال مديرية الزراعة بمطروح وإدارة سيوة الزراعية، ودعم فني ومتابعة وأبحاث تطوير بإشراف مركز بحوث الصحراء وحدة الدعم الفني بسيوة مركز التنمية المستدامة، خاصة وأن قطاع التمور أحد القطاعات الواعدة، والذي يساهم في رفع المستوي الاقتصادي لسيوة وزيادة دخل الفرد من أهالي الواحة والذين يمتهنون معظمهم مهنة الزراعة.