ياسر صادق عن تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: «عمري مرحش هدر»

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنان ياسر صادق ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة.

ياسر صادق يتحدث عن تكريمه بمهرجان شرم الشيخ

ووجه الفنان ياسر صادق الشكر لمهرجان شرم الشيخ متمثلا في مديره مازن الغرباوي والرئيس الشرفي سميحة أيوب قائلا: «سعيد جدا بتكريمي في مهرجان الشباب فكون أن يأتي تكريمك من شباب يبقى العمر مراحش هدر، لأن الجيل القادم يقدر مشوارك».

وأشار إلى أن شغفه بالفن بدأ منذ كان طفلا لأن والده كان مذيعا ولذلك انتقلت جينات الفن له.

ياسر صادق يتحدث عن بداياته الفنية

وكشف الفنان ياسر صادق عن تفاصيل كثيرة خاصة ببداياته الفنية، وعلاقته بالفنان صلاح عبد الله الذي اكتشفه: «بالمناسبة صلاح عبدالله طاف الجامعة، التحق بكلية الهندسة ثم علوم ثم التجارة، ورشحني لفرقة محمد صبحي».

وأضاف: «صلاح ليه خصوصية عندي لأنه أخ كبير وأول واحد تنبأ أنني سأكون فنان مهم ».