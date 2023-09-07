عاجل.. تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق.. بالعناية المركزة

تعرض الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، لأزمة صحية حرجة، وجرى نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، وحُجز بغرفة العناية المركزة، لحين استقرار حالته والاطمئنان عليه، قبل خروجه إلى غرفة عادية.

الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

وكشف المخرج مراد منير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الفنان ياسر صادق، تعرض لأزمة صحية صعبة، وتم حجزه بأحد المستشفيات لحين استقرار حالته.

أزمة صحية للفنان القدير ياسر صادق

وقال مصدر مقرب من أسرة الفنان ياسر صادق لـ«الوطن» إن الفنان القدير يمر بأزمة صحية طارئة، وتم نقله للمستشفى وخضوعه لعدد من التحاليل والفحوصات الطبية، وتم حجزه على إثرها بغرفة العناية المركزة ووضعه تحت الملاحظة.