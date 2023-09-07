عاجل.. أول تعليق من الفنان ياسر صادق بعد تعرضه لأزمة صحية

كشف الفنان ياسر صادق، تفاصيل أزمته الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، واستدعت نقله إلى المستشفى، وحجزه بغرفة العناية المركزة، إذ طمأن جمهوره وأصدقاءه وزملاءه الذين يحاولون الوقوف على تفاصيل أزمته المرضية.

الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

وقال الفنان ياسر صادق، في تصريحات لـ«الوطن» من داخل المستشفى المتواجد بها، إنه جرى نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية صعبة تعرض لها، وخضع لعدد من الفحوصات وإجراء بعض التحاليل لوجود مياه على الرئة، مشيرًا إلى أنه يتم سحب هذه المياه في ظل وجود بعض الالتهابات.

نقل ياسر صادق إلى المستشفى بسبب مياه على الرئة

وأشار إلى تحليل العينات التي أخذها الأطباء منه، وبدورهم قاموا بطمأنته على حالته الصحية بأن الوضع ليس خطيرًا، وتم حجزه بالعناية المركزة لحين استقرار حالته، متمنيًا العودة للمنزل سريعًا حتى يتعافى تمامًا والعودة لممارسة عمله خصوصًا لارتباطه بتصوير بعض المشروعات الفنية.

دعوات الجمهور والأصدقاء

ووجّه ياسر صادق، رسالة شكر لكل من حاول الوصول إليه للاطمئنان على حالته الصحية، وتأكيده أن دعوات محبيه وجمهوره وأصدقائه، بمثابة دفعة قوية له بأن يتماثل للشفاء واسترداد كامل لياقته وصحته، متوقعًا مغادرة المستشفى غدًا الجمعة والعودة لمنزله إذا ما قرر الطبيب المعالج ذلك.