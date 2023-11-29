مع سريان الهدنة وهدوء القطاع.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

مع استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومها الخامس على التوالي، ساد الهدوء القطاع، بعد أن استمر أكثر من 48 يومًا في حالة قصف مستمر لا يتوقف، ومع الهدوء تمكنت الجهات المعنية من حصر حصيلة ما قام به العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل أكثر دقة، وذلك بالتزامن مع استخراج المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تستعرض «الوطن» حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالأرقام:

- عدد الشهداء: 15 ألف شهيد، من بينهم 6 آلاف و150 طفلا، و4 آلاف سيدة.

- عدد المفقودين: 7 آلاف مفقود بينهم 4 آلاف و700 طفل وامرأة.

- عدد الإصابات: 36 ألف إصابة، منهم 75% أطفال ونساء.

- عدد النازحين: مليون و730 ألف فلسطيني.

عدد شهداء الكوادر الطبية: 207 أطباء وممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني.

- عدد المباني الصحة المدمرة: 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًا و56 سيارة إسعاف.

- عدد الشهداء من الصحفيين: 70 صحفيًا.

- عدد المقرات الحكومية المدمرة: 103 مقرات.

- عدد المدارس المدمرة كليًا وجزئيًا: 266 مدرسة، منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

- عدد المساجد المدمرة كليًا: 88 مسجدًا.

- عدد المساجد المدمرة جزئيًا: 174 مسجدًا.

- عدد الكنائس المدمرة: 3 كنائس.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة: 50 ألف وحدة سكنية.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي: 240 ألف وحدة، ويعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تعرضت للتدمير.

- عدد المنشآت الصناعية المدمرة: 1040 منشأة.

المرصد الأورومتوسطي يعبر عن صدمته بسبب المشاهد بمراكز الإيواء

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن صدمته وقلقه بسبب المشاهد والظروف غير الإنسانية التي تسيطر على مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة في غزة، وذلك يثير العديد من المخاوف المتعلقة بظروفهم الصحية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن نحو 99 منشأة تابعة لـ«الأونروا» جميعها من جنوب منطقة وادي غزة، يقيم فيها النازحون الفلسطينيون في ظروف صادمة، تتنوع بين الاكتظاظ الشديد وسوء الظروف الصحية.