جامعة المنصورة تفتتح منفذا لبيع المنتجات بأسعار مخفضة 

شهدت جامعة المنصورة، افتتاح منفذا دائما؛ لبيع سلع غذائية ومنتجات مصرية بأسعار مخفضة داخل الحرم الجامعي أمام كلية الهندسة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في تصريحات صحفية، إن المنتجات الموجودة داخل المنفذ على أعلى مستوى من الأداء والنظافة والتميز، وتقدم هذه الخدمات لكل العاملين والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة في منطقة ومكان مميز، يعد جوهرة الجامعة، وهي أمام كلية الهندسة لأنها تقع في منتصف الجامعة وكل أبواب الجامعة تؤدي إليها، وهذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة وبأقل من الخارج ومؤمن على أعلى مستوى.

من ناحيته، قال أشرف محمد كامل، مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن» إنه جرى إعداد هذا المنفذ على أعلى مستوى وأنشئ خصيصا لموظفي وعاملي ومنتسبي جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن المنتجات كلها مصرية وعلى أعلى مستوى، وتباع بأسعار أقل بكثير مقارنة بالخارج.

منفذ بيع بأسعار مخفضة في جامعة المنصورة

وإلى ذلك، أضاف الدكتور رضا دياب، مدير مشروع المنفذ وأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة: «لقد طلب منا توفير مكان مناسب لإنشاء منفذ يبيع بأسعار مخفضة وبجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق داخل الجامعة، واخترنا موقع أمام كلية الهندسة، لأنه موقع استراتيجي، ويقع في مركز ومنتصف الجامعة والهدف من هذا المنفذ هو خدمة كل منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وغيرهم».

وتابع أن المنفذ يتمتع بكل أساليب ومعايير الأمن والسلامة للحفاظ على أمن وحياة المواطنين والطلاب والمتواجدين داخل الجامعة، كما أن كل السلع الغذائية متواجدة داخل المنفذ من منتجات لحوم ودواجن وأسماك نظيفة ومؤمنة، وكلها مصرية مائة بالمئة، ويوجد مكان مخصص للمشروبات والقهوة، من أجل التسهيل على كل منسوبي الجامعة».