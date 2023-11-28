ما هي الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية؟.. الحكومة توضح

سلطت الحكومة ‌الضوء على الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية، واعطائها المزيد من الحوافز والمتمثلة في أفضل حوافز استثمارية، وأنشطة اقتصادية واعدة، وقوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية.

شركات يتم منحها الرخصة الذهبية

وأشارت الحكومة عبر منصة الرخصة الذهبية، إلى أنَّ الشركات التي يتمّ منحها الرخصة الذهبية تتمثل فيما يلي:

- الشركة التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة «المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

- مشروعات الهيدروجين الأخضر «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً».

- المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات».

- مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة.

- مشروعات ممر الطاقة الخضراء التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

- مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

- مشروعات الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء.

- مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.