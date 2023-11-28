«التضامن»: 199 وحدة اجتماعية على مستوى أحياء القاهرة

كشف تقرير صادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، أن عدد الوحدات الاجتماعية على مستوى أحياء المحافظة 199 وحدة.

وجاء أعلى نصيب للسكان من الوحدات الاجتماعية في المدن الجديدة 111712 مواطنا لكل وحدة اجتماعية، تليها المنطقة الشرقية بنصيب 83314 مواطنا للوحدة.

معاشات تضامنية

كما أشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات التضامنية على مستوى القاهرة 28559 مستفيدا موزعين كالتالي: 24411 معاش عانس ومطلقة، 1232 معاش شيخوخة، 1156 معاش أيتام، 937 معاش عجز كلي، 442 معاش أبناء مطلقة وأرملة، 194 معاش طفل معاق، 187 معاش أسر مسجون.

الأسر المستفيدة

وأوضح التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من مساعدات أسر المجندين 15 أسرة بإجمالي قيمة إعانة 1160 جنيها، وذلك على مستوى المحافظة، وأعلى عدد من الأسر المستفيدة من مساعدات أسر المجندين كان من نصيب كل من حيي حلوان والمرج، وبلغت 3 أسر لكل منهما ثم أحياء 15 مايو وحدائق القبة والمطرية بعدد 2 أسرة لكل منهم، بينما أقل عدد من الأسر المستفيدة من مساعدات أسر المجندين كان من أحياء طرة، الزاوية، والزيتون وبلغت أسرة واحدة لكل منهم وذلك على مستوى المحافظة.