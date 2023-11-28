دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمركز شباب أبو منيسي بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبة عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمركز شباب أبو منيسي التابع لإدارة شباب سيدي غازي، بمشاركة 25 عضواً من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «الحلافي الكبرى، والمرابعين، وزهران، وأبو منيسي» وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعريف مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات، وطرق التقييم المبدئي للمصاب، والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة»، وطرق التعامل السليم معها، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

الدورة التدريبية بمركز شباب أبو منيسي

قدم الدورة التدريبية بمركز شباب أبو منيسي القائد الكشفي سمير خليفة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، ومصطفى عامر، مدير إدارة شباب سيدي غازي.