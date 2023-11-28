تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط الشهري.. قرارات مهمة واتفاقيات

عقد مجلس جامعة أسيوط جلسته الشهرية، بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

دعم الرئيس السيسي

وأعلن مجلس جامعة أسيوط بحسب بيان إعلامي صادر عن الجامعة عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ من أجل استمرار الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، واستكمالًا لمسيرة البناء، والتنمية الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق طفرة تنموية، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة؛ تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

مسيرة العمل الوطني

وأكد مجلس جامعة أسيوط؛ دعمه الكامل، وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأت منذ 10 سنوات على مختلف الأصعدة؛ الداخلية، والإقليمية، والعالمية؛ للحفاظ على أمن المواطن، واستقرار الوطن والإشادة بجهود، وتحرك الرئيس السيسي على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، التي تصب جميعها؛ في الحفاظ على أمن، واستقرار، وسلامة بلادنا.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر نوفمبر 2023، من بينها، حصول الجامعة على المركز الأول مصرياً في «علوم الهندسة الكيميائية»، و«هندسة الإلكترونيات»، والمركز الثاني في «الهندسة»، بتصنيف شنغهاي الصيني 2023، بالإضافة إلى إدراج الجامعة، لأول مرة- في 7 تخصصات علمية، وانطلاق البرنامج التأهيلي الأول في التحول الرقمي للطلاب ذوي القدرات الخاصة وذلك لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، ومشاركة الجامعة في حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذي نظمته المنطقة الجنوبية العسكرية، كما شهدت الجامعة فعاليات المنتدى البيئي الثاني cop28-Assuit بمشاركة جامعات إقليم الصعيد.

كما جرى استقبال فريق الجودة والاعتماد من الهيئة القومية تمهيداً لتجديد اعتماد كلية التمريض، وإطلاق وقائع اليوم العملي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي حول «تطوير النشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون»، والمتضمن تكريم الفائزين في مسابقة أفضل الأبحاث المنشورة دولياً للعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون.

كما شاركت الجامعة في ملتقى السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، الذي شهد حضور وزير القوى العاملة السيد حسن شحاتة، وقامت الجامعة بإطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، واستقبلت الجامعة مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط؛ لبحث تطويع الجهود لخدمة الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وانعقاد أعمال لجنة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد موقفهم من التجنيد، ووضع خريطة لأنشطة بينية تجمع بين جامعة أسيوط ونظيرتها الأهلية، كما تم إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز 2023 وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستعرض مجلس الجامعة بروتوكولات التعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة من بينها، اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعتي شنغهاى جيوتنج، وجياكسينج الصينيتين لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية، كما قامت الجامعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية بيتاجورسيك بروسيا، واتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للتمويل والاقتصاد «JUFE» بالصين.

ووافقت الجامعة على برتوكول التعاون بين معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية ومركز التميز لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي بمعهد بحوث العلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم والابتكار، كما وافق المجلس على عقد بروتوكول التعاون بين بنك مصر وبرنامج نظم معلومات السياسة العامة PPS بكلية التجارة، كما وافق مجلس جامعة أسيوط على قيد طلاب خريجي التعليم المفتوح بكلية التجارة بالدراسات العليا العام الجامعى 2023/2024 بدبلومات المراجعة والضرائب، والمحاسبة المصارف والمؤسسات المالية، التسويق.

تعيين عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين،

ووافق المجلس على تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين بمختلف كليات الجامعة واعتماد اللوائح المنظمة لقطاعات الجامعة، واعتماد وتعديل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة، واستكمال المتطلبات لاعتماد البرامج الدراسية من المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق مجلس جامعة أسيوط على رفع حافز المكافأة أعضاء هيئة التدريس من المشاركين في لجان رصد الدرجات والسادة وكلاء الكليات سواء بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، كما وافق المجلس أن يكون زمن الامتحان ساعتين فقط لجميع المقررات بكلية الحقوق للعام الجامعي 2023/ 2024م بما لا يتعارض مع نص اللائحة الداخلية للكلية.