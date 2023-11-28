جامعة أسوان تناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقدت جامعة أسوان اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة لمناقشة تنظيم العملية التعليمية واتخاذ جميع التدابير والتجهيزات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

تنظيم العملية التعليمية واتخاذ جميع التدابير

وناقش مجلس إدارة الجامعة سير العملية التعليمية والعمل على تحسينها وفقًا لمعايير الجودة في الكليات، واستمرارية الدراسة بشكل منتظم، حتى إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023.

التحضيرات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وشدد الدكتور أيمن عثمان على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك التحضيرات النهائية لإجراء الامتحانات العملية والنظرية، التي ستجرى لحوالي 34 ألفا طالب وطالبة في مختلف كليات الجامعة، التي تشمل 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

وحضر الاجتماع رئيس الجامعة ونائبه لشؤون التعليم والطلاب ونائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

كما ناقش الحضور العديد من الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية للجامعة، بهدف تطوير النظام التعليمي والبحثي داخل الحرم الجامعي

موافقة جامعة أسوان على عدد من الترقيات

وفي نهاية الاجتماع، وافق المجلس على عدد من الترقيات والتعيينات، ومنح عدد من الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة.