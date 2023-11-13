رئيس جامعة أسوان يشهد فعاليات ورشة العمل لإدارات المشتريات والمخازن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فعاليات ورشة العمل لإدارات المشتريات، المخازن، العقود، الحسابات، بجامعة أسوان وذلك من خلال فريق العمل المحاضر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

الارتقاء بمستوى العاملين بالجامعة

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن إدارة الجامعة تعمل على الارتقاء بمستوى العاملين بالجامعة والعمل علي تدريبهم من أجل صقل خبراتهم في مختلف القطاعات وذلك بالتعاون الجهات الحكومية المعنية، وفي هذا الإطار يأتي الهدف من ورشة العمل هو بناء القدرات وتنمية المهارات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية التعاقدات الحكومية وذلك من خلال المفاهيم والتعريفات الأهداف للقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية ،وخطوات التعرف علي فرص التعاقدات الحكومية، التسجيل علي البوابة والجهات الحكومية.

محاور الجلسة الثانية

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن الجلسة الثانية تناولت العديد من المحاور منها التأهيل المسبق والشكل القانوني للمنشأة المميزات الممنوحة للمشروعات في ظل قانون 182 لسنة 2018، وطرق التعاقد الحكومية الأساسية والاستثنائية، مراجعة كراسة الشروط والمواصفات وقام المحاضرون بشرح معرفي وتفصيلي لكافة محاور ورشة العمل.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة استقبل وفد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بمقر مكتبه بالمبني الإداري الجديد بالحرم الجامعي بصحاري.