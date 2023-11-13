نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية.. «يؤهل الطلاب لسوق العمل»

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، زيارة لمركز إبداع مصر الرقمية اليوم، رفقة الدكتور محسن طنطاوي، المشرف العلمي لمقرات المعهد في المحافظات، والدكتورة فيروز عامر، مديرة وحدة التدريب العام بالمعهد، والدكتورة سامية حشمت، المشرف العملي لمقر المعهد في أسوان.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في جامعة أسوان، إلى أن مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة يقدم دورات تدريبية لطلاب كليات الجامعة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل، وخاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها سوق العمل الإلكتروني، ولا سيما طلاب كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة والحاسب الآلي ونظم المعلومات.

جامعة أسوان تضم 20 كلية ومعهدا

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تضم 20 كلية ومعهدًا، بإجمالي تعداد يصل إلى 34 ألف طالب وطالبة، وتعمل الجامعة على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لهؤلاء الطلاب، بهدف منحهم فرص العمل وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل بين خريجي الجامعة.

تنظيم تدريب صيفي للخريجين والطلاب

من جانبها أوضحت الدكتورة سامية حشمت، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة في جامعة أسوان والمشرفة العلمية للمعهد، أنه تم تنظيم برنامج تدريب صيفي للخريجين وطلاب كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.