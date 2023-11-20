رئيس جامعة أسوان يستعرض خطة العام الأكاديمي الجاري وعدد من الانجازات

استعرض مجلس إدارة مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، اليوم، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة ورئيس مجلس الإدارة، الخطة التعليمية للعام الأكاديمي، وكذلك تحقيق بعض الإنجازات خلال الأعوام الماضية.

وحضر الاجتماع، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، والدكتورة أمل عبدالواحد، مديرة مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية.

أعرب الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، عن أهمية المركز الجامعي للتطوير الوظيفي «UCCD» بجامعة أسوان، كوحدة تتوافق مع المعايير المحلية والدولية للجودة، في تقديم خدمات التطوير الوظيفي لطلاب الجامعات الحكومية في مصر.

انشاء اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية وأسوان

وأكد في بيان، أنه جرى إنشاء المركز، بناءً على اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والخريجين، للحصول على فرص عمل محلية وعالمية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة، أهم إنجازات المركز خلال العام الأكاديمي 2023/2022، وتمت مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الأكاديمي المقبل 2024/2023، التي تهدف إلى تعزيز جودة خدمات التطوير الوظيفي المقدمة من المركز، وتوسيع نطاق تأثيره في تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

ويعكس اجتماع مجلس إدارة مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، التزام الجامعة بتطوير المهارات العملية للطلاب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.