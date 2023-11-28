«مستقبل وطن» في الغردقة ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

بدأت فعاليات مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالغردقة، بحضور الآلاف من مواطني البحر الأحمر، وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة.

حضور كبير لأهالي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر

شهدت فعاليات المؤتمر حضورا كبيرا لأهالي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر للمشاركة في فعاليات المؤتمر حاملين أعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

مؤتمر تأييد السيسي بالبحر الأحمر

وكانت عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر اجتماعات تنسيقية لهيئة مكاتب الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، على الجميع، أن يعي حجم الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس لم تكن لتتحقق بدون استقرار وأمان ينعم بهم الشعب المصريين وقيادة مصر الحرة الوطنية المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توحيد الصف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

وطالب المصريون بالالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الصف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى، وردا لجميل للرئيس حيث إن التفاف الشعب حول القيادة السياسية يٌساهم في المزيد من الإنجازات وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.