رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يحذر: لا تهاون مع المقصرين في أداء عملهم

كلّف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بتكثيف المتابعات للمعاهد التي تقع على حدود الإدارات التعليمية، ورصد تقارير الزيارات الخاصة بها وعرضها عليه أولاً بأول.

إحالة كل من تباطئ أو قَصّر في حق العملية التعليمية للمسائلة

وشدّد رئيس المنطقة، على إحالة كل من تباطئ أو قَصّر في حق العملية التعليمية للمسائلة، منوهاً أنّه لا تهاون تجاه المقصرين في أداء مهام عملهم، وأنّه سيّواصل جولاته اليومية المفاجئة على المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، لمتابعة سير العمل بها.

الاستعداد لعقد اختبارات شهر نوفمبر 2023

ووجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بالاستعداد لعقد اختبارات شهر نوفمبر 2023 للصفوف الابتدائية الأزهرية التي تبدأ غداً الأربعاء 29 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 6 ديسمبر 2023، على أنّ يُعقد اختبار كل فرقة دراسية على حدة داخل الفصول الدراسية، ويتم إخطار الطلاب بموعد الاختبارات بكل معهد قبل الاختبارات بوقت كافٍ لعدم الغياب، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.