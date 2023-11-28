التحفظ على معدات ومواد بناء مخالفات بدسوق في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من التحفظ على معدات ومواد بناء مستخدمة في التشغيل بالمخالفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

مصادرة 55 شيكارة أسمنت و25 سيخ حديد

وقامت الوحدة المحلية بالتحفظ على عدد 2 خلاطة، و1 ونش، وماكينة ونش، وسيارة نقل ثقيل بمقطورة، كما تمت مصادرة 55 شيكارة أسمنت، و25 سيخ حديد من المستخدم في أعمال البناء بدون حمل التصريح القانوني اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة، وإخطار إدارة المرور لإعمال شؤونها.

مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد علي تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية.