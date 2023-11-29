فريق «أخ ثان والرابط إنساني» يلتقي رئيس كفر الشيخ الأزهرية لمناقشة «السلام المجتمعي»

التقى فريق برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي؛ بالدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمقر مكتبه بديوان عام المنطقة الأزهرية، من أجل التحاور معه حول قيمة «السلام المجتمعي».

نشر مشروع «اقرأ وارتقي»

ويأتي ذلك ضمن الجولات الحوارية الذي يستهدفها فريق البرنامج بالمعهد، مع أحد أهم الشخصيات الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، لنشر مشروع «اقرأ وارتقي» والذي يشمل مناقشة 6 قيم من برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» والتي تُنفذ جميعها في قيمة السلام المجتمعي، وهي القيمة الختامية لفعاليات البرنامج بالفصل الدراسي الأول والتي تنتهي بختام هذا الأسبوع، حيث تم مناقشة رئيس المنطقة حول أهداف القيمة، وتم فتح باب التحاور للتعبير والرد على أسئلة الطالبات حول مفهوم بعض القيم مثل التعايش، والعدل، والمساواة، ومفهوم الإنسانية، والمعيشة.

نشر أفكار وقيم برنامج «أخ ثان والرابط إنساني»

وبذات السياق استكمل فريق برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» عقب لقاء رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ جولاته الميدانية إلى مقر جامعة كفر الشيخ، وبيت العائلة بالمحافظة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، ودار الأيتام بالمحافظة، لنشر أفكار وقيم البرنامج من خلال التحاور والمناقشة مع هذه الفئات، وتوزيع بعض المطويات التي تحمل عناوين القيم وأهدافها.

وهذا وقد تقرر عقد حفل لفعاليات ختام البرنامج بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي بنهاية هذا الأسبوع.