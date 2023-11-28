محافظ كفر الشيخ: تهيئة كل الخدمات لخروج الانتخابات الرئاسية في أبهى صورها

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج الانتخابات الرئاسية فى أبهى صورها من أجل استقرار مصر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفعالة وبقوة في الاستحقاقات الانتخابية استكمالاً لما أثبتوه من وطنيه ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن.

محافظ كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني

وأشار المحافظ، إلي أنّ المشاركة في الانتخابات مسؤولية وواجب وطني، وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور، وانتصار لإرادة الشعب المصري، والحفاظ على مكتسباته، وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.

المحافظ: مصر تعيش حالياً فترة من أكثر الفترات استقراراً وأمناً

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ مصر تعيش حالياً فترة من أكثر الفترات استقراراً وأمناً بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، قائلاً: «الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً نحو التنمية المستدامة في كل المجالات المتنوعة، وواجبنا اليوم أنّ نُساهم جميعاً مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية».