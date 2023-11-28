رئيسة المجر تزور معبد حتشبسوت ومقبرة توت عنخ آمون في الأقصر غدا

تزور رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، الأقصر، صباح غدا الأربعاء، لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية، على مدار يومين، كما توقع خلالها اتفاقية «تآخى» بين الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار المجرية، بحضور وفد مجرى رفيع المستوى.

رئيسة المجر

وتستهل رئيسة المجر كاتالين نوفاك، زيارتها فى اليوم الأول بزيارة المناطق الأثرية فى البر الغربي بالأقصر ومقبرة توت عنخ آمون ومقابر وادى الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت، كما تتفقد أعمال البعثة الأثرية المجرية، ومساهمتها فى أعمال الترميمات والاكتشافات الأثرية.

الصوت والضوء

وتشهد رئيسة المجر، مساء الأربعاء، عرضا خاصا للصوت والضوء على ضفاف البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك شمال المحافظة، فى أجواء فرعونية ومصرية قديمة مبهرة.

أثار البر الشرقي

وتزور رئيسة المجر، في اليوم الثاني الخميس، أثار المدينة بالبر الشرقى، ومجموعة معابد الكرنك، ثم معبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط.