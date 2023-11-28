رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد «الأرصاد» لتطوير محطة الرصد العلوي

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد من هيئة الأرصاد الجوية ضم الوفد الدكتورة زينب سيد فهمي علي مدير عام المحطات العلوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورمضان حامد محمد مدير إدارة تشغيل المحطات العلوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي ، فإنّ ذلك يأتي في اطار التعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الذي يلبي احتياجات الجامعة في اغراض البحث العلمي ودراسات التغيرات المناخية بحضور الدكتورة إيمان فؤاد السيد بشعبة الفيزياء الجوية والمشرف علي مركز بحوث الأرصاد الجوية بجامعة جنوب الوادي؛ لمناقشة بعض البنود والتعديلات في عقد الاتفاق رقم 43 لسنة 2011 وهو البروتوكول المبرم بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة جنوب الوادي وأيضًا مناقشة تطوير محطة الرصد العلوي بمركز بحوث الأرصاد الجوية داخل الحرم الجامعي.

محطة الرصد الجوي بجامعة جنوب الوادي

وأكد الدكتور أحمد عكاوي حرص الجامعة على تجديد التعاون بين هيئة الأرصاد المصرية، مشيدا بدور الإدارة العامة للمحطات العلوية تحت قيادة الدكتورة زينب فهمي واضاف بان الجامعة تدعم تطوير محطة الرصد العلوي بمركز بحوث الأرصاد الجوية لجامعة جنوب الوادي.