وزارة التموين تبدأ استعدادات طرح الخبز المدعم بدون بطاقة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح الخبز المدعم لجميع المواطنين من المخابز البلدية بسعر مخفض عن أسعار العيش البلدي الحر الذي تنتجه المخابز السياحية بسعر تخطى 2 جنيها للرغيف الواحد، مما جعل وزارة التموين تفكر في طرحه العيش البلدي المدعم للتخفيف عن المواطنين.

طرح الخبز المدعم وسعر الرغيف

وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر أن يتم طرح العيش البلدي بداية العام المقبل، من المخابز البلدية المدعمة التابعة للوزارة التي يتخطى عددها على مستوى الجمهورية 40 ألف مخبز بلدي، بسعر 1 جنيه للرغيف الواحد، مؤكدة أنه سيكون نفس مواصفات رغيف العيش البلدي الذي يتم صرفه لحاملي بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف.

هل يتم إلغاء الدعم عن الخبز؟

وأكدت مصادر وزارة التموين، أن طرح العيش البلدي لجميع المواطنين، لا يعني إلغاء الدعم عن الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة على استمرار صرف الرغيف بـ 5 قروش وبواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على البطاقة دون المساس بسعر الرغيف وبحصة المواطن من العيش بصرف النظر عن طرح الخبز المدعم.