رغيف العيش البلدي بـ«جنيه واحد» دون بطاقة التموين.. اعرف موعد التطبيق

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز البلدي بدون بطاقة التموين لجميع المواطنين، سيكون مدعما وأقل من سعر المخابز السياحية، الذي يتخطى 2 جنيه حاليا وبدون مواصفات رغيف العيش البلدي، موضحة أن تطبيق المنظومة الجديدة سيكون مع بداية العام المقبل.

سعر رغيف الخبز البلدي بدون بطاقة التموين

وأكدت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أن تطبيق منظومة صرف الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين غير المستحقين للدعم التمويني، سيكون من خلال شرائه من المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين بسعر 1 جنيه للرغيف، وعن تفاصيل المنظومة، أوضحت المصادر التالي:

- سيتم صرف رغيف الخبز البلدي بنفس مواصفاته لجميع المواطنين بدون بطاقة التموين.

- سعر رغيف الخبز لأي مواطن سيكون 1 جنيه.

- سعر رغيف الخبز لأصحاب بطاقة التموين 5 قروش كما هو.

- لا يوجد حد أقصى لحصة المواطنين من شراء العيش البلدي.

- لكل مواطن شراء ما يرغب عن الأرغفة ودفع ثمن ما سيحصل عليه بقيمة جنيه لكل رغيف.

- حصة المواطنين أصحاب بطاقات التموين من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد.

كارت الخبز

وكشفت المصادر عن طرح كارت بالتعاون مع هيئة البريد سيكون مسبق الدفع، وسيكون بديلا عن بطاقة التموين التي يتم ضربها في ماكينة صرف الخبز، موضحا أنه سيتم ضرب الكارت في ماكينة صرف الخبز لحساب الأرغفة التي قام بصرفها المواطن من المخبز البلدي، بالمثل كما يتم ضرب بطاقة التموين لحساب عدد الأرغفة المستحقة للمستفيدين من الدعم.