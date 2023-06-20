مواعيد عمل مخابز العيش البلدي في عيد الأضحى 2023.. «التموين» توضح

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح مخابز العيش البلدي خلال أيام عيد الأضحى 2023، من أجل استمرار صرف حصة الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 71 مليون مواطن يصرفون العيش من 40 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

مواعيد عمل مخابز العيش البلدي في عيد الأضحى 2023

ووفقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ مواعيد عمل المخابز على مستوى الجمهورية في عيد الأضحى 2023 ستكون من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساء، وتطبق هذه المواعيد على المخابز البلدية التي تنتج العيش البلدي لأصحاب بطاقات التموين.

وقالت مصادر في تصريحات، لـ«الوطن»، إنّ من المقرر أن تصرف وزارة التموين حصص زيادة من الدقيق مقدمًا للمخابز لتأمين احتياجاتها من الدقيق خلال فترة عيد الأضحى 2023.

غرف متابعة بالمديريات

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيل غرف متابعة داخل كل مديرية لمتابعة عمل المخابز للتأكد من انتظام العمل داخل المخابز، فضلًا عن رقابة الأسواق للتأكد من توافر احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى 2023.