خبيرة علاقات دولية: العالم أصبح يتفق على ضرورة حل القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية الإسرائيلية أصبحت تتصدر المشهد الدولي في الوقت الراهن، لافتة إلى أنّ القضية الفلسطينية دائمًا ما تحظى بمكانة لدى الرأي العام الدولي.

تغيرات كبيرة في توجهات الرأي العام العالمي

وأضافت «جابر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «النيل للأخبار»، أنّ هناك تغيرات كبيرة في توجهات الرأي العام العالمي نحو القضية الفلسطينية بالوقت الراهن، واتسعت لتشمل القادة والسياسيين بالدول الغربية، فبعد أن كانوا يقفون بالجانب الإسرائيلي تماما، تغيرت نظرتهم للقضية الفلسطينية وهو ما كشفته تصريحاتهم لوسائل الإعلام الدولية مؤخرا.

العالم أصبح يتفق على ضرورة حل القضية الفلسطينية

وأوضحت خبيرة العلاقات الدولية، أن العالم أصبح يتفق على ضرورة حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة والوقوف على حدود 67، بعد أن تمت الهدنة لـ4 أيام بوساطة مصرية وتم تمديدها مرة أخرى ليومين.

نتنياهو لم يحصل على مكسب واحد من وراء حرب غزة

وأكدت «جابر» أنه على الرغم من التصريحات العنترية للجانب الإسرائيلي، فإنّ نتنياهو لم يحصل على مكسب واحد من وراء حرب غزة، أو أي هدف من الأهداف التي صرح بها عند بداية العدوان على غزة.