رئيس الوزراء: حل القضية إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس السيسي والقوات المسلحة يعون ما يُحاك من مؤامرات ومصر قادرة على حماية أمنها القومي، مشددًا على تضامن الشعب المصري الكامل للشعب الفلسطيني وأن الحل للقضية هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وحذّر من السياسات الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق أمام الفلسطينيين ستكون عواقبه وخيمة ليس فقط في المنطقة، بل في كل العالم، ونحن مع العمل السياسي والمسار السياسي ووقف التصعيد والوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته، أنّ ما قامت به القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر في 73 لم يكن فقط لاستعادة الأرض وإنما كان مهما لتغيير موازين القوى في المنطقة.