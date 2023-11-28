أحمد السقا أول الحضور في عزاء طارق عبدالعزيز

بدأت مراسم عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل، حيث بدأ ابنه معتصم عبدالعزيز، في استقبال المُعزيين، بعد وفاة والده، عصر يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.

ووصل الفنان أحمد السقا، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء في الفنان طارق عبدالعزيز، حيث كان أول الحضور.

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز، عن عالمنا، عصر الأحد الماضي، أثناء تصوير مشهده في مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة الفنان شريف منير، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.