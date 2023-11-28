انطلاق مبادرة «صوتك مستقبلك» في جامعة الفيوم للتوعية بالمشاركة السياسية

أطلق اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة «صوتك مستقبلك» وذلك بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، لحث طلاب الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع واختيار المرشح الذي يرغبون فيه.

وأوضح الدكتور عبد التواب مبارك عميد كلية الحقوق، إنّ ممارسة الحقوق لا تكون مطلقة ولكنها تكون مقيدة بعدة ضوابط، موجهًا الطلاب بالسعي للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، وأن يعملوا على إثراء روحهم الوطنية ومشاعر الانتماء لبلدهم، مؤكدًا على ضرورة تخصص وقت لتدريس المحاضرات ووقت آخر لتقديم النصيحة، ووقت للترفيه.

نشر الوعي السياسي بين الطلاب

ووجه عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم، إدارة الكلية بضرورة نشر الوعي الثقافي والسياسي بين الطلاب، مُوضحًا إنّ الإعلام يعد أحد وسائل الحق رغم كونه سلاح ذو حدين، يمكن استخدامه في ترويج الشائعات والأخبار المزيفة والكاذبة كما إنّه يمكن استخدامه في توصيل الحقائق.

أهمية المشاركة السياسية

من ناحيته، كشف الدكتور جمال محمدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنّ ندوة «صوتك مستقبلك» تهدف إلى التأكيد على أهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال إدلاء طلاب الجامعة وفئة الشباب عمومًا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، حرصًا على مستقبلهم، خصوصًا أنّ الشباب يمثلون قرابة 60% من سكان مصر، أي أنّها أكثر فئة بالمجتمع.

تفعيل دورهم الوطني

ودعا وكيل كلية الحقوق، الطلاب إلى الحرص على تفعيل دورهم الوطني، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادم، للتعبير عن آرائهم واختيار من يمثلههم وممارسة حقوقهم السياسية بشفافية وحرية، وواجبهم تجاه وطنهم.

الإيمان بقيمة الذات

وكشف الدكتور حسين مقداد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، وخبير في الشئون البرلمانية والدستورية، إنّ طلاب كلية الحقوق يجب أن يتمتعوا بقدر كبير من الوعي السياسي والثقافي، لكي يتمكنوا من إقناع الآخرين بحقوقهم وواجباتهم، موجهًا الطلاب بضرورة الإيمان بالذات والاعتزاز بالنفس، مع الحرص على استمرار الرغبة في معرفة المزيد ورفع الوعي حول الحياة السياسية بمختلف أشكالها.