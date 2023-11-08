أماكن الحصول على تطعيمات فاكسيرا في القاهرة والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أماكن وعناوين الحصول على تطعيمات فاكسيرا لجميع الفئات العمرية في القاهرة الكبري والمحافظات، إذ أصبحت متاحة لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيمات في تلك الأونة قبل بداية فصل الشتاء، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال والتلاميذ، إذ تنشط البكتيريا والفيروسات في تلك الفترة من العام، بسبب تغيرات حالة الطقس ودرجات الحرارة.

أماكن وعناوين الحصول على تطعيمات فاكسيرا

ونظرا لأهمية الحصول على تطعيمات الأنفلونزا الموسيمة في تلك الفترة، وقبل أسابيع قليلة من بداية فصل الشتاء، حرصت وزارة الصحة على توفير تطعيمات فاكسير فى جميع مراكز المصل واللقاح ومستشفيات وزارة الصحة فى القاهرة الكبري والمحافظات، كما كشفت أيضا على عناوين مراكز تطعيمات فاكسير فى القاهرة والمحافظات، وجاءت العناوين كالتالي.

مواعيد عمل مراكز فاكسيرا

وأشارت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية،إلى أن جميع المراكز تعمل يوميا عدا أيام الجمعة والعطلات والإجازات الرسمية، وتتغير مواعيد العمل وفقا لكل مركز على حدة.

سعر لقاح فاكسيرا

سعر لقاح فاكسير فى جميع المراكز ومستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة الى مركز المصل واللقاح وهو200 جنيه، منها 10 جنيهات مقابل الخدمة.