سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، بالبنوك المصرية، ويبلغ سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء، فيما سجل 30.95 للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 29-11-2023، داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، داخل بنك القاهرة، ليبلغ 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.