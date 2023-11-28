أحمد خالد صالح يتلقى عزاء طارق عبد العزيز

اصطحب الفنان الشاب أحمد خالد صالح، زوجته الفنانة هنادي مهنا إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل، لتقديم واجب العزاء في الفنان طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية، عصر الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وحرص الفنان أحمد خالد صالح، على تلقي العزاء، والوقوف بجانب معتصم، ابن الفنان الراحل طارق عبد العزيز، في مشهد يُعبر عن مواصلة الأجيال وامتداد جسر الصداقة؛ إذ أن خالد صالح وطارق عبد العزيز كانت تربطهما علاقة صداقة قوية.

كما وصل قبل قليل، الإعلامي عمرو الليثي، الذي التقى بطارق عبد العزيز، في آخر حوار تليفزيوني له، كان قد تم تصويره قبل 3 أسابيع تقريبًا من وفاته، لكنه عُرض لأول مرة أمس الاثنين، عبر شبكة تليفزيون الحياة، وتحدث خلالها عن كواليس ومحطات فنية كثيرة.

كما وصلت الفنانة رانيا فريد شوقي منذ قليل إل ى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل طارق عبدالعزيز.