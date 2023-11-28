انطلاق مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية في الدقهلية

انطلق مؤتمر مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، اليوم، من أجل التوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام في مبادرة حياة كريمة، اليوم، داخل الصالة المغطاة في استاد المنصورة بمحافظة الدقهلية.

مؤتمر حياة كريمة بالدقهلية

وأشار محمد سامي منسق حياة كريمة في الدقهلية، لـ«الوطن»، أن الهدف من مؤتمر مبادرة حياة كريمة اليوم في محافظة الدقهلية هو تعزيز الوعي لدي الشباب بالقضية الفلسطينية، ودعم القضية خاصة بعد الأحداث الأليمة التي عاشتها فلسطين بالأخص في قطاع غزة.

وأوضح أنّ المؤتمر جاء لتأكيد دور حياة كريمة في دعم القضية الفلسطينية وتواجدهم علي الحدود في معبر رفح والمساهمة في تقديم المساعدات والتواجد على الحدود في معبر رفح من أجل تقديم كل المساعدة بقدر الإمكان للأشقاء في فلسطين.

وأكد أنّ مبادرة حياة كريمة لها دور كبير في السنوات الأخيرة في المجتمع المصري من خلال تطوير المجتمع المصري في الفترة الأخيرة والعمل على تطوير الريف المصري وظهرت النتيجة بشكل واضح في المرحلة الأولى.

وأوضح أن مجهود مبادرة حياة كريمة جاء من خلال المتطوعين في كل مكان في المحافظة من أجل أداء المجهود المبذول في محافظة الدقهلية: «هم أساس مشروع حياة كريمة، وسر النجاح في الفترة الأخيرة، قدرنا بوجودهم وطاقتهم أننا ننجز مشروعات كثيرة».

وأشار هشام متطوع بحياة كريمة بالدقهلية لـ«ااوطن»، أنّه جرى تنظيم مؤتمر التوعية بالقضية الفلسطينية من أجل تعزيز وتوعية الشباب بالقضية الفلسطينية ودعم فلسطين خاصة بعد ما وقع بها من أحداث مؤلمة تسببت في مقتل العديد من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ في القطاع.