مدير «حياة كريمة»: المبادرة تضم 45 ألف متطوع من الشباب

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنّ المبادرة الرئاسية أفادت كل المواطنين المصريين حتى مَن لم يستفادوا منها على نحو مباشر، فقد دشنت مشروعات طرق كثيرة، بالإضافة إلى مشروعات في مختلف المجالات مثل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

المبادرة وضعت القرى والنجوع في بؤرة اهتماماتها

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ المبادرة وضعت القرى والنجوع في بؤرة اهتماماتها وشهدت شكلا مختلفا من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سبيل المثال، لم يكن صعيد مصر موجودا في خطط التنمية، لكن هذا الأمر تغير كليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أنّ المبادرة تشمل 45 ألف متطوع من الشباب الذين استفادوا فعليا من «حياة كريمة»، إذ يتواجدون داخل القري المستهدفة، مشيرة إلى ترحيب المواطنين بمختلف مبادرة المؤسسة مثل «ترك الأبواب» وأيضا مبادرة «بيتك عمران» الخاصة بالتمكين الاقتصادي.

الجهد والعمل المبذول على أرض الواقع

وأشارت، إلى أن متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» يلمسون ما تحدثه المبادرات من إنجازات على أرض الواقع، ويرون كم الجهد والعمل الذي يتم العمل عليه، متابعة: «المواطنين لما بيشوفونا بيسألونا إمتى تيجوا عندنا؟ وندرج ضمن المؤسسة زي القرى اللي جنبنا؟».