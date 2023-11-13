تفاصيل خطة تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.. تضم إقامة ميناء جاف

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل منطقة المثلث الذهبي والمشروعات الجاري تنفيذها على المستويين الصناعي والزراعي على مساحة 2.2 مليون فدان، كما أوضحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع متابعة تنمية المنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبي.

خطة تطوير المنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبي

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل تطوير المنطقة كالتالي:

- توجد 7 مناطق صناعية بإجمالي 468 كيلومترًا.

- جار إقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان في سفاجا.

- جار تنفيذ مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير.

- جار التفاوض على مشروعات أخرى جديدة.

المناطق الزراعية بالمثلث

- توجد منطقة زراعية داخل المثلث تضم 4 أجزاء بإجمالي مساحة 733 كيلومترًا.

- جار بحث حفر عدة آبار استنادًا إلى دراسات تثبت وجود المياه بالمنطقة.

المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تتميز بما يلي:

- تتميز بمقومات التنمية المستدامة.

- ذات موقع استراتيجي على البحر الأحمر بشريط ساحلي بطول 80 كيلومترًا.

- تضم ميناء سفاجا.

- تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهيل عملية الانتقال.

- تقع بالقرب من 3 مطارات وهي: «الغردقة، ومرسى علم، وأسوان».